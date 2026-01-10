Bisweilen geben Fotografien aus der Vergangenheit der Gegenwart ein paar Handlungsempfehlungen. Wie wäre es, liebe Gegenwart, du besännest dich darauf, Krieg und dessen Vorbereitung mit einer gesellschaftlichen Macht zu geißeln, die wenigstens dafür sorgt, dass solche Scheußlichkeit nicht länger aus aller Munde als unausweichliche Naturkonstante und -notwendigkeit behauptet, verteidigt oder gar gepriesen, sondern als ein Übel benannt wird, das erkennbaren Gründen fo...

Artikel-Länge: 2124 Zeichen

