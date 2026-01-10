Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Gegründet 1947 Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
Livestream der 31. RLK ab 10 Uhr
10.01.2026 / Feuilleton / Seite 3 (Beilage)

Chevron setzt Prioritäten

Arnold Schölzel
Willig folgen die deutschen Großmedien der Kanzlerphrase, »die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex«. Auch die FAZ macht keine Ausnahme. Ihr Außenpolitikchef Nikolas Busse erläutert zum Beispiel am Freitag: »Trump kann alles, weil alle ihn lassen«. Im Inland hätten die »Bush-Republikaner« nichts mehr zu sagen und seien die Demokraten zusammengebrochen. »Im Ausland sind ebenfalls alle (potentiellen) Gegenspieler Amerikas geschwächt. Putin steckt in der ...

Artikel-Länge: 3775 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe