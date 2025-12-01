Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.12.2025 / Feuilleton / Seite 8 (Beilage)

Húsika kommt nicht

Keine Weihnachtsgeschichte

Pierre Deason-Tomory
Als Graumann ein Kind war, erhielt seine Familie jedes Jahr zu Weihnachten ein Päckchen von Pistu Bácsi und Klara Néni aus Budapest, darin Szaloncukor-Bonbons für die bunten Teller und ein Brief von Onkel und Tante, den der Vater nach der Bescherung vorlas. Er entzifferte ungarische Endlossätze und trug vor in einem österreichisch geprägten Deutsch, und da und dort ließ er versehentlich die Übersetzung aus und reihte lauter Umlaute aneinander. Die Mutter saß auf ihr...

