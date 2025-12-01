Weihnachten gilt den meisten als wichtigstes christliches Fest. Tatsächlich ist es Ostern, ursprünglich ein heidnisches Frühlingsfest. Kein Sonderfall, sondern die Regel: Das Christentum setzte von Anfang an auf (un)freundliche Übernahmen, es steckt voller Plagiate, Fälschungen und Irrtümer. Schon die Person des Namengebers Jesus Christus, um die das Neue Testament seine Berichte und Legenden spinnt, ist historisch nicht nachweisbar und hat sehr wahrscheinlich so ni...

