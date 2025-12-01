Wo kann man sich vor der Kollegenschaft so richtig zum Klops machen? Natürlich auf der »Whynachtsfeier« des Verlags 8. Mai, in dem die jW erscheint. Dem jW-Korrektorat, Teil des Partyplanungskomitees, wurde spontan die Aufgabe zuteil, davon zu berichten. Das haben Sie nun davon. Freitag, 16.07 Uhr A. F.: Die Kollegen Spartels und Zittergrün (alle Namen anonymisiert) suchen uns heim, um zu quatschen. Hallo? Es sind noch 23 Minuten bis Redaktionsschluss, wir arbeiten!...

