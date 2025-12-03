Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8 (Beilage)

Ausbeutung mit Herz

Wie Behindertenwerkstätten als billige Produktionsstätten für Unternehmen herhalten, die sich vor Inklusion drücken. Bundesregierung sieht keinen Änderungsbedarf

Ralf Wurzbacher
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht ein schöner Satz: »Wir werden die Aufnahme einer Arbeit für Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verstärkt fördern.« Das ist dringend angezeigt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zählte im Oktober über 185.000 Schwerbehinderte ohne Job. Zwei Jahre davor gab es 20.000 weniger Betroffene. Augenscheinlich geht der Trend in Deutschland dahin, in puncto Inklusion im Berufsleben die Zügel schleifen zu las...

