Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Inland / Seite 7 (Beilage)

Weiblich, behindert und bedroht

Ein Großteil der Frauen und Mädchen mit Einschränkungen ist Gewalt ausgesetzt. Im ohnehin unterfinanzierten Hilfesystem ist ihr Schutz noch prekärer

Yaro Allisat
Der Widerstand von Frauen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen gegen alltägliche und systemische Gewalt wird selten gesehen. Dabei sind sie deutlich stärker von Diskriminierung, Mikroaggressionen und physischer wie psychischer Gewalt betroffen. Weil sie oft weniger Ressourcen haben, sich zu wehren und ihren Protest sichtbar zu machen, bleiben sie jedoch häufig außen vor. Infolge der Coronapandemie, als andere Demonstrationsformen eingeschränkt waren, kam ...

