Behinderte Menschen, die in Großeinrichtungen untergebracht waren: Leben konnte man das nicht nennen, von Teilhabe, Inklusion, geschweige denn Selbstbestimmtheit keine Spur. Die hygienischen Zustände dort waren oft katastrophal und die Mehrheitsgesellschaft konnte davor die Augen verschließen, denn Einrichtungen für behinderte und psychisch kranke Menschen waren in der BRD eine Black Box, in die man keinen Einblick hatte, wenn man es nicht explizit wollte. Betroffen...

Artikel-Länge: 6739 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.