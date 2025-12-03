Seit diesem Jahr gibt es am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in Österreich das Projekt »Unsere Geschichte(n)«, das Menschen mit Behinderungen aktiv in die Gedenk- und Bildungsarbeit einbinden soll. Warum braucht es das? Grundsätzlich sollten alle öffentlich zugänglichen Orte barrierefrei sein – unabhängig davon, wie viele Menschen mit Behinderungen dort wohnen oder wie oft sie kommen. Ein Gedenkort wie Hartheim hat darüber hinaus eine besondere historische Veran...

Artikel-Länge: 6628 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.