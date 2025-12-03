Dieses Jahr hätte es soweit sein sollen. 2025 sollte die Erde frei von Antipersonenminen sein. Ein Jahr des Aufatmens und des Neubeginns, von dem an Viehzüchter und Landarbeiter ihrer Arbeit nachgehen können, ohne darauf Acht geben zu müssen, wohin sie treten. Ein Zeitpunkt, ab dem Eltern ihre Kinder frei draußen spielen lassen können, ohne davor zu bangen, dass diese dabei auf eine im Boden verscharrte Mine stoßen und sie gar in die Hand nehmen – mit schrecklichen ...

Artikel-Länge: 5463 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.