Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Ausland / Seite 4 (Beilage)

Das Comeback der Minen

Knapp 30 Jahre nach internationalem Verbotsvertrag treten sechs Länder aus. Auch die Opferzahlen steigen

Mawuena Martens
Dieses Jahr hätte es soweit sein sollen. 2025 sollte die Erde frei von Antipersonenminen sein. Ein Jahr des Aufatmens und des Neubeginns, von dem an Viehzüchter und Landarbeiter ihrer Arbeit nachgehen können, ohne darauf Acht geben zu müssen, wohin sie treten. Ein Zeitpunkt, ab dem Eltern ihre Kinder frei draußen spielen lassen können, ohne davor zu bangen, dass diese dabei auf eine im Boden verscharrte Mine stoßen und sie gar in die Hand nehmen – mit schrecklichen ...

Artikel-Länge: 5463 Zeichen

