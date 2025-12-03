Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Inland / Seite 3 (Beilage)

Einfachste Bedürfnisse …

Menschen mit Behinderung stoßen auch im Jahr 2025 allenthalben auf Barrieren. Der soziale Kahlschlag trifft sie besonders

Gitta Düperthal
Es war eine sehr besondere Demonstration an jenem Freitag Mitte November in Frankfurt am Main: »Lichtermeer für Inklusion«. Aufgerufen dazu hatten das Netzwerk »Care Revolution Rhein-Main« und der Verein »Solidarisch sorgen«. »Es ist ein fröhliches Miteinanderlaufen mit viel Leichtigkeit, es geht darum, sichtbar zu sein«, sagt Joke Hergert, Mutter einer 14jährigen Tochter mit Downsyndrom. Das ist ihr wichtig. Wie fast alle hier hat sie Lichterketten umgehängt oder L...

