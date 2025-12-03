Gegründet 1947 Mittwoch, 3. Dezember 2025, Nr. 281
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.12.2025 / Ausland / Seite 2 (Beilage)

Selbstorganisierte Selbstermächtigung

Im Westen Ugandas haben Frauen mit Behinderung ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und sich eine zweite Chance erkämpft

Sara Meyer, Bwera
Es ist laut an diesem Morgen, als Jennifer und Juliet auf zwei weißen Plastikstühlen vor dem unscheinbaren Büro der Bwera United Women with Disabilities Association, kurz BUDWA, sitzen. Im schwülen Dunst von Bwera, einem geschäftigen Ort in Westuganda nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, pulsiert das Leben. Frauen verkaufen Bananenpfannkuchen, ein Bulle grast am Wegrand, Motoren knattern, Menschen laufen auf und ab, um ihren Tagesgeschäften nachzugehen...

Artikel-Länge: 8924 Zeichen

