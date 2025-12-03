Es ist laut an diesem Morgen, als Jennifer und Juliet auf zwei weißen Plastikstühlen vor dem unscheinbaren Büro der Bwera United Women with Disabilities Association, kurz BUDWA, sitzen. Im schwülen Dunst von Bwera, einem geschäftigen Ort in Westuganda nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo, pulsiert das Leben. Frauen verkaufen Bananenpfannkuchen, ein Bulle grast am Wegrand, Motoren knattern, Menschen laufen auf und ab, um ihren Tagesgeschäften nachzugehen...

Artikel-Länge: 8924 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.