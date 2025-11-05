Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
05.11.2025 / Ausland / Seite 8 (Beilage)

Offener Kampf

USA und BRICS: Trump will Gegenmacht mit Zöllen brechen, um die Vorherrschaft des US-Dollars zu sichern und sich politisch durchzusetzen

Jörg Kronauer
Mitte Oktober ließ Donald Trump seiner Phantasie einmal mehr freien Lauf. »Ich habe allen gesagt, die BRICS-Mitglieder sein wollten: Das ist in Ordnung, aber dann verhängen wir Zölle gegen euer Land«, schwadronierte der alternde Immobilienhändler, den sich die USA als Präsidenten leisten, vor versammelter Presse im Weißen Haus. Und was taten die verschreckten Mitglieder in spe, mit drohenden US-Zöllen konfrontiert? Na klar: »Alle stiegen sie bei den BRICS aus«, brab...

