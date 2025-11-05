In den vergangenen Monaten haben Proteste der sogenannten Gen Z eine ganze Reihe von Ländern des globalen Südens erschüttert. Ob in Nepal und Bangladesch in Südasien, Marokko und Madagaskar in Afrika oder Peru, Ecuador und Paraguay in Südamerika: Die in eine Onlinewelt geborene Generation organisiert sich in sozialen Netzwerken und fordert die herrschenden Eliten heraus. Vielfach nutzen sie als Kennzeichen eine schwarze Fahne mit einem Totenkopf, der einen Strohhut ...

Artikel-Länge: 6583 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.