Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
05.11.2025 / Ausland / Seite 5 (Beilage)

Gegen den Kahlschlag

Weltweit gehen junge Menschen gemeinsam mit anderen marginalisierten Gruppen auf die Straßen und stürzen in manchen Fällen auch Regierungen

Satyajeet Malik
In den vergangenen Monaten haben Proteste der sogenannten Gen Z eine ganze Reihe von Ländern des globalen Südens erschüttert. Ob in Nepal und Bangladesch in Südasien, Marokko und Madagaskar in Afrika oder Peru, Ecuador und Paraguay in Südamerika: Die in eine Onlinewelt geborene Generation organisiert sich in sozialen Netzwerken und fordert die herrschenden Eliten heraus. Vielfach nutzen sie als Kennzeichen eine schwarze Fahne mit einem Totenkopf, der einen Strohhut ...

Artikel-Länge: 6583 Zeichen

