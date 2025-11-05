Gegründet 1947 Mittwoch, 5. November 2025, Nr. 257
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
05.11.2025 / Ausland / Seite 4 (Beilage)

Kehrtwende im Kaukasus

Armenien: Unter Premier Paschinjan vollzieht das Land einen außen- wie innenpolitischen Richtungswechsel

Mawuena Martens und Dominik Wetzel, Gjumri
Im Klammergriff, so könnte man die Situation Armeniens beschreiben. Das bergige Land im südlichen Kaukasus ist etwa so groß wie Brandenburg und liegt zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Mit beiden Turkstaaten ist das Land historisch verfeindet. Einzig mit den Nachbarn Iran im Süden und Georgien im Norden pflegt Jerewan gute Beziehungen. Das heißt auch, dass es bis vor kurzem nur über diese beiden Grenzen Handel treiben konnte. Wie verhält sich ein Staat in einer ...

