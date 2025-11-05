In diesem Jahr ist die UNO 80 Jahre alt geworden, gut dreimal so alt wie ihr Vorgänger, der Völkerbund. Sie fing 1945 mit 51 Mitgliedstaaten an, nun ist sie auf 193 angewachsen. Ihre Gründungsaufgabe, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien und Frieden zu garantieren, hat sie allerdings ebensowenig erfüllen können wie der Völkerbund. Im Gegenteil. Aktuell ist sie offensichtlich ohnmächtig dazu verurteilt, Kriegen in Europa, im Nahen und Mittleren Osten...

Artikel-Länge: 7262 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.