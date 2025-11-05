Tausende Jahre, bevor Christoph Kolumbus 1492 die Antillen erreichte, lebten in der Region der Karibik verschiedene Bevölkerungen – unter ihnen die »Caribe«, die diesem Meer zwischen Süd- und Nordamerika seinen Namen verliehen. Die karibischen Bevölkerungen lebten vom Fischfang und von der Landwirtschaft, stellten Werkzeuge und Kunstgegenstände aus Stein, Keramik und Metall her und waren erfahrene Seefahrer, weshalb sie ihre Umgebung sehr gut kannten. Von einer »Ent...

