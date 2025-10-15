Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 24 (Beilage)

Was der Masse bleibt

Aus linker Perspektive: Howard Zinns »Eine Geschichte des amerikanischen Volkes« in einer Neuausgabe im März-Verlag

Peter Köhler
Die Weltmacht USA auf eine Stufe mit dem antiken römischen Reich zu heben, liegt insofern nahe, als beider Erfolg auf derselben Strategie gründete: einerseits mit Gewalt und Krieg Unterwerfung, andererseits kulturelle Bereicherung, Hebung des zivilisatorischen Niveaus. Während für Roms ausgreifende Machtpolitik bis heute kein überzeugender Grund gefunden wurde, liegt er für Amerika zutage – hinter allem steht das Geschäft. Schon Kolumbus suchte im Auftrag der spanis...

