Früher einmal bin ich an einem Buch von Lukas Meisner gescheitert. In »Medienkritik ist links« von 2023 zeigte er brillant auf, dass vielmehr als eine »Lügenpresse« blökende Rechte die Linken Grund haben, die kapitalistisch organisierten Medien zu entlarven. Verbunden war dies freilich mit dem so ambitionierten wie unzureichenden Versuch, das jeweils Brauchbare aus der alten klassenkämpferischen Linken und der antiautoritären Neuen Linken in einer »Neuesten Linken« ...

Artikel-Länge: 8857 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.