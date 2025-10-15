Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 22 (Beilage)

Architektur des Rationalen

Wieso, weshalb, warum überhaupt noch Philosophie? Wolf-Dieter Gudopp-von Behm stellt die großen Fragen nach dem Denken unter den Wissenschaften

Martin Küpper
Die Wissenschaften sind als Produktivkraft wichtiger als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Sie schaffen eine ständig wachsende Menge an Wissen, der niemand mehr gerecht werden kann. Von Hegel heißt es, er sei ein exzellenter Kenner der Wissenschaften seiner Zeit gewesen. Dafür bleibt an Bologna-Universitäten heute keine Zeit mehr. Denn nur, wer sich den dominanten Diskussionsformen unterordnet, kann in diesem System bestehen. Der Zwang, schnell viele Publikatio...

Artikel-Länge: 5417 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe