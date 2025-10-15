Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 17 (Beilage)

An Demütigung herrscht kein Mangel

Alan Hollinghurst bringt mit seinem Roman »Unsere Abende« die Klassengesellschaft zum funkeln

Michael Sollorz
Am Anfang ist David vierzehn, ein spilleriges Kerlchen, hochsensibel und immerzu auf der Hut, alles richtig zu machen und bloß nicht aufzufallen, obwohl er ständig und überall auffällt in der englischen Provinz der sechziger Jahre. Er könne doch im Radio auftreten, meint eine ältere Schauspielerin, als er darstellerische Ambitionen zeigt. Später hört er sie sagen, er sähe aus »wie eine kleine braune Katze«. Seinen burmesischen Vater hat David nie getroffen, die alle...

