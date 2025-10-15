»Ich war damals auf der Love-Parade. / Ich war ein wilder Knutscher. / Meine Arschbacken waren tätowiert / mit ›­Future, Future‹ (…) Ich wär gerne länger geblieben. / Ich glaub’, wir haben ­Geschichte geschrieben.« Rainald Grebe, »Die 90er« Georg Diez’ Buch »Kipppunkte. Von den Versprechen der Neunziger zu den Krisen der Gegenwart« ist keine nostalgische Rückschau, es ist ein analytisches Porträt eines Jahrzehnts, das tief in die Gegenwart hineinwirkt. Seine These: ...

Artikel-Länge: 4805 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.