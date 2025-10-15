Moderne Menschen haben ihre Komplexe. Sie sind um Struktur bemüht, damit alles fristgerecht läuft, beruflich wie privat. Wer strukturiert ist, leistet verlässlich Folge, egal wie komplex die Lage ist. »Komplexe Strukturen« lautet der Titel des neuen Prosabands von Frank Witzel. Eine schwierige Begriffskombination. Das klingt vertraut, gleichzeitig ziemlich abstrakt. Witzels komplexe Strukturen sind Aberdutzende abgründige kleine Erzählungen. Mal nur eine halbe Seite...

