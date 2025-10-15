Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 8 (Beilage)

»Die rechte ­Meute will den Umsturz, und wir ­produzieren Pillepalle«

Über seinen unveröffentlichten Roman »Bullshit Houellebecq«, vier Kategorien Glückskeksprosa und einen Literaturbetrieb mit Schnappatmung. Ein Gespräch mit Asjadi

In Ihrem Debütroman »Tric-Trac« ist ein Kunstwerk abgebildet mit dem Titel: »Mohammed-Karikatur – Nichts auf Leinwand«. Ein weißer, vollkommen leerer Bildträger: Mohammed als Nichts gewissermaßen. Seitdem sind Sie mit einer Fatwa belegt. Wie lebt es sich damit? Ich lebe noch. Aber ich passe auf. Mohammed sagt: »Die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder ein Bild befindet.« Beides gilt als haram. Damit aber die Engel bei mir Zutritt haben, habe ich ein B...

Artikel-Länge: 9887 Zeichen

