Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 6 (Beilage)

Auf dem Drahtseil

In seinem Roman »Das Goldene Tor von Kiew« verbindet Alexander Rahr Vergangenes mit Zukünftigem, Recherche und Geheimnis

Irmtraud Gutschke
Auf das gedruckte Buch wollte ich nicht warten, und ich bat den Verlag um ein PDF. Nach dem Herunterladen meldete sich die KI zu Wort: Es sei doch ein sehr umfangreicher Text, ob ich eine verkürzte Fassung wolle? Wer braucht denn so was, dachte ich. Da begräbt man doch jegliches literarische Erlebnis! »Das Dokument ist eine komplexe Erzählung, die historische, geopolitische und futuristische Themen behandelt«, erklärte die KI. Gut, das stimmt. Meinem Vater hätte ich...

Artikel-Länge: 6860 Zeichen

