Gegründet 1947 Mittwoch, 15. Oktober 2025, Nr. 239
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
15.10.2025 / Feuilleton / Seite 4 (Beilage)

»Solange No Future eine Zukunft hat«

Urs Böke, Stefan Heuer und Fabian Lenthe dichten erneut gemeinsam: »Die Fische werden fressen«

Kai Pohl
Urs Böke, Stefan Heuer und Fabian Lenthe haben kürzlich ihren zweiten Gedicht-Trialog herausgebracht. Im Verlag Moloko Print erschien »Die Fische werden fressen«. Nach »Vielleicht ein paar Raben«, dem zwei Jahre alten Debüt der Dichtertriade, widerlegt auch dieses Buch die These, dass alle Kunstdinge bei der Realisierung sowohl der Abgeschiedenheit als auch des einsamen, vereinzelten Schaffens bedürfen. Ralf Friel, Verleger in dem Ort, dem das Pretziener Wehr seinen...

Artikel-Länge: 5698 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe