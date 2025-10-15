Es wurde Zeit, dass der Dichter Aimé Césaire (1913–2008) mit einem deutschsprachigen Auswahlband gewürdigt wird. »Ein Mensch, der schreit« zeigt die vielen Facetten eines poetischen Schaffens, das sich über einen Zeitraum von siebzig Jahren erstreckt – eine Zeitreise durch die Inselwelt der Antillen, aus der Césaire stammt. Die Karibik nahm im Kampf gegen den Kolonialismus eine besondere Rolle ein, war sie doch zugleich Umschlagplatz und Zielort des transatlantische...

