Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
01.10.2025 / Ausland / Seite 6 (Beilage)

Die Große Säuberung

Vom gar nicht so stillen Örtchen zum Ende der absoluten Armut: Vor zehn Jahren wurde die chinesische »Toilettenrevolution« ausgerufen

Maik Rudolph
Ölig und scharf hat es gemundet bei »Zhang Mama« auf der Ande-Straße nördlich des zweiten Stadtrings in Beijing. Mittlerweile sind sie wieder umgezogen. Die erste Wahl für Köstlichkeiten à la Mapo Doufu oder das geliebte Hui Guo Rou aus der Sichuan-Küche. Auf dem Heimweg blicke ich auf das Redaktionsgebäude des Gongren Ribao, Zeitung des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbunds. Es geht zurück nach Dongzhimen Nei, erst mal die Straße hinunter zur Gulou Dongdajie, danac...

Artikel-Länge: 7233 Zeichen




