Chinas Universitäten waren nie neutrale Institutionen. Seit der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 waren sie immer für mehr als bloß für die Weitergabe von Wissen zuständig. Sie tragen die Verantwortung, die Zukunft des Landes mitzugestalten, Bildung an die Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen und wissenschaftliche Arbeit auf Werte auszurichten, die dem Gemeinwohl dienen. Diese Verbindung von Forschung, praktischen Aufgaben und ideologischer Orientierung hat...

Artikel-Länge: 12978 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.