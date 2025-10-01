Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 1. Oktober 2025, Nr. 228
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
01.10.2025 / Ausland / Seite 3 (Beilage)

Unter Strom gesetzt

Produktionsrückgang plus Elektrifizierung: In China sinken die Treibhausgasemissionen – auch dank des rasanten Ausbaus erneuerbarer Energie

Wolfgang Pomrehn
Scheinbar widersprüchliche Nachrichten aus China: Zum einen gehen neue Kohlekraftwerke im Rekordtempo ans Netz, zum anderen nehmen die Treibhausgasemissionen ab. In der ersten Jahreshälfte 2025 waren es neue Anlagen mit einer Leistung von 21 Gigawatt (GW), so viel wie seit 2016 nicht mehr. Bis zum Jahresende könnten es sogar 80 GW werden, berichtet des Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki. Zur Einordnung: Wenn diese 80 GW rund um die Uhr zur Verfü...

Artikel-Länge: 7129 Zeichen

Bitte einloggen
