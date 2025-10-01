Noch nicht allzu lange ist es her, da fiel das Urteil der westlichen Fachwelt über Chinas militärische Fähigkeiten recht eindeutig aus. Es stimme, die Volksrepublik hole technologisch rasch auf, ihre Wirtschaft wachse beeindruckend, und sie werde ökonomisch eher früher als später mit den Vereinigten Staaten gleichziehen. Aber militärisch? Beijing gebe sich zwar wirklich alle Mühe, seine Streitkräfte zu modernisieren, stellte etwa das Pentagon im Jahr 2015 gönnerhaft...

Artikel-Länge: 7243 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.