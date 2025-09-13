»Meinst du, dass es in Lauchringen nach dem Einsturz des Supermarktdachs am 6. September Demos gegeben hätte, wenn Menschen gestorben wären?« – »Was? Wo ist ein Sack Reis umgefallen?« Roswitha unterschätzt mal wieder die Brisanz meiner Frage. »Ich meine, wie in Serbien, wo doch letztes Jahr in Novi Sad ein Bahnhofsvordach eingestürzt ist mit 16 Toten. Seitdem toben da Massenproteste wegen Korruption. Der Bauminister ist zurückgetreten, der Bürgermeister von Novi Sad...

Artikel-Länge: 3032 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.