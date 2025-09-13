Es ist ein deutliches Signal für die geschichtspolitische Realität in unserem Land, dass die Erinnerung an die Opfer der Nazis in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch politische Debatten überlagert wurde. Dagegen galt es unmittelbar nach der Zerschlagung der Nazibarbarei als vollkommen selbstverständlich, sich aller Opfer zu erinnern. So ergriffen bereits im Sommer 1945 in Berlin ehemalige politische Häftlinge die Initiative, einen Gedenktag zu etablieren....

