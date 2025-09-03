Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
03.09.2025 / Inland / Seite 8 (Beilage)

Ausbildung und Aufbegehren

Die Lehrlingsbewegung bildete sich zeitgleich zur Studentenrevolte der »68er«. Die Gründe für die Politisierung finden sich teilweise auch noch heute bei Azubis wieder

Gerhard Hanloser
Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, gegen autoritäre Strukturen, Altnazis und Medienverdummung werden gerne der sogenannten Studentenbewegung zugeschrieben. Weniger bekannt, aber nicht minder bedeutend, war die Lehrlingsbewegung. Wie die Proteste der Studenten war die Rebellion der Lehrlinge Zeichen eines allgemeinen Aufstands der Jugend gegen die alte Welt. Die Bewegung der jungen Arbeiter in Westdeutschland ereignete sich etwa zwischen 1967 und 1974. Der rätesozi...

Artikel-Länge: 7170 Zeichen

