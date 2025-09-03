Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, gegen autoritäre Strukturen, Altnazis und Medienverdummung werden gerne der sogenannten Studentenbewegung zugeschrieben. Weniger bekannt, aber nicht minder bedeutend, war die Lehrlingsbewegung. Wie die Proteste der Studenten war die Rebellion der Lehrlinge Zeichen eines allgemeinen Aufstands der Jugend gegen die alte Welt. Die Bewegung der jungen Arbeiter in Westdeutschland ereignete sich etwa zwischen 1967 und 1974. Der rätesozi...

