Die gesellschaftliche Bedeutung von Religion nimmt immer weiter ab, wie die hohen Austrittszahlen Gläubiger aus der katholischen und der evangelischen Kirche in den zurückliegenden Jahren eindrucksvoll belegen. Laut der »Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland« gab es Ende 2024 mit 47 Prozent erstmals mehr konfessionsfreie Menschen als römisch-katholische und evangelische Kirchenmitglieder zusammen, die es nur noch auf 45 Prozent brachten. Die restlichen ac...

Artikel-Länge: 7419 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.