Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
03.09.2025 / Inland / Seite 5 (Beilage)

Die Armee der Verlierer

Die Bundeswehr bietet eine vielzahl an zivilen Berufen zur Ausbildung an. Sie vergütet auf hohem Niveau und spricht vor allem jene an, die woanders keine Chance haben

Jakob Reimann
Unter ausbildung.de fanden sich in der letzten Augustwoche 932 freie Ausbildungsplätze bei der Bundeswehr. Die Stellen sind so divers, wie sich seit einiger Zeit auch die deutsche Truppe zunehmend geben möchte, und reichen von der Gärtnerin in Rostock über den Koch in Dresden bis zur Chemielaborantin in Erding. »Bei der Bundeswehr erhalten junge Menschen eine ausgezeichnete Ausbildung in über 50 verschiedenen Berufsbildern«, heißt es auf der Website der deutschen St...

