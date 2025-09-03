Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
03.09.2025 / Inland / Seite 3 (Beilage)

Keine Antwort für Habiba

Herta kriegt den Job: Studien beweisen strukturelle Benachteiligung von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte auf Ausbildungssuche.

Yaro Allisat
Das Gros der Beschäftigten, die in der Bundesrepublik verschärfte Ausbeutung erleiden, sind Leiharbeiter aus anderen EU-Staaten, Nicht-EU-Migranten und Geflüchtete. Wer als Migrant in Deutschland erwerbstätig ist, wird systematisch in den Niedriglohnsektor gedrängt. Der Ausbildungsbereich ist davon nicht befreit. Zwar ist der Anteil an Migranten in den Ausbildungsberufen laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes insgesamt deutlich angestiegen. Doch bewerbe...

