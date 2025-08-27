Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
27.08.2025 / Natur & Wissenschaft / Seite 12 (Beilage)

Dinosaurier auf Ketten

Zum Tod des Panzers auf den Schlachtfeldern der Ukraine – und seiner möglichen Wiedergeburt als ferngesteuertes Fahrzeug

Sven Kurz
Das imperialistische Deutschland plant die größte Panzerbestellung seiner Nachkriegsgeschichte: bis zu 5.000 GTK »Boxer«, 3.500 Patria-Radpanzer und mehrere hundert »Leopard 2« für 60 bis 75 Milliarden Euro. Hinzu kommen 500 bis 600 »Skyranger«-Luftabwehrsysteme für bis zu neun Milliarden US-Dollar. Doch bleibt die Frage: Fließen hier Milliarden in eine schon überholte Technologie? Fast ein Jahrhundert lang bildeten Panzer und gepanzerte Fahrzeuge das Rückgrat der K...

Artikel-Länge: 6073 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro