Als Gustavo Petro 2022 zum Präsidenten gewählt wurde, verbanden viele Kolumbianer mit ihm eine historische Hoffnung. Zum ersten Mal übernahm ein linker Politiker, dazu ein ehemaliger Guerillero, die Führung eines Landes, das seit Jahrzehnten von Bürgerkrieg, extremer Ungleichheit und staatlicher Repression geprägt ist. Eines seiner ehrgeizigsten Projekte trägt den Titel »Paz total«, der »totale Frieden«. Petro versprach, nicht nur mit einer einzelnen Guerilla, sonde...

Artikel-Länge: 5664 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.