Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
27.08.2025 / Ausland / Seite 7 (Beilage)

Der mühsame Pfad zum »totalen Frieden«

Kolumbien: Bittere Bilanz der ersten Linksregierung des Landes. Gewalt nimmt wieder zu

Elias Korte, Cali
Als Gustavo Petro 2022 zum Präsidenten gewählt wurde, verbanden viele Kolumbianer mit ihm eine historische Hoffnung. Zum ersten Mal übernahm ein linker Politiker, dazu ein ehemaliger Guerillero, die Führung eines Landes, das seit Jahrzehnten von Bürgerkrieg, extremer Ungleichheit und staatlicher Repression geprägt ist. Eines seiner ehrgeizigsten Projekte trägt den Titel »Paz total«, der »totale Frieden«. Petro versprach, nicht nur mit einer einzelnen Guerilla, sonde...

Artikel-Länge: 5664 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro