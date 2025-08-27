Die NATO-Gegnerschaft sei in der südeuropäischen Linken »hegemonial« und »identitätsstiftend«, schrieb 2022 die französische Aktivistin Elisa Moros in der Zeitung El Salto. Das sei ein Fehler, argumentierte sie, da die Ukraine ein demokratischeres Land als Russland sei und daher militärische Unterstützung verdiene. Tatsächlich sind sich die Vereinigte Linke (Izquierda Unida, IU) – Teil der Regierung – und Podemos, inzwischen in der Opposition, in ihrer Rhetorik gege...

