Der 15. August war in Polen Feiertag – und gleich ein doppelter. Die Katholiken feierten Mariä Himmelfahrt und die Patrioten den »Tag der polnischen Armee«. Das Datum erinnert an den Abwehrsieg polnischer Streitkräfte östlich von Warschau gegen die Rote Armee, die polnische Truppen innerhalb von sechs Wochen von Kiew bis an die Weichsel zurückgeworfen, aber dabei ihre Flanken überdehnt hatte. Gerade ist in Ossowo, wo vor 105 Jahren die Schlacht tobte, ein ihr gewidm...

Artikel-Länge: 6645 Zeichen

