Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
27.08.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 4 (Beilage)

Drohnen statt Pflugscharen

Strategische Tiefe und industrielle Tarnung: Ein Überblick über die russische Drohnenproduktion

Lars Lange
Im Juli 2025 erreichten die russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine einen neuen Höhepunkt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland in diesem Monat 6.297 Drohnen und 148 Raketen ab – durchschnittlich 203 Drohnen täglich, ein Bombardement von beispielloser Intensität. Am 9. Juli kam es mit 728 Drohnen und 13 Raketen zum größten Einzelangriff seit Kriegsbeginn, in der Nacht zum 21. August zu einem weiteren Großangriff mit 574 Drohnen und 40 Raketen....

Artikel-Länge: 5095 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro