Im Juli 2025 erreichten die russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine einen neuen Höhepunkt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland in diesem Monat 6.297 Drohnen und 148 Raketen ab – durchschnittlich 203 Drohnen täglich, ein Bombardement von beispielloser Intensität. Am 9. Juli kam es mit 728 Drohnen und 13 Raketen zum größten Einzelangriff seit Kriegsbeginn, in der Nacht zum 21. August zu einem weiteren Großangriff mit 574 Drohnen und 40 Raketen....

Artikel-Länge: 5095 Zeichen

