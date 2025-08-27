Wie an anderen Forschungseinrichtungen gibt es auch am Deutschen Elektronen-Synchrotron, Desy, Überlegungen, für militärische Zwecke zu forschen. Wie kam es dazu? Desy ist ein Institut der Grundlagenforschung, 1959 in Hamburg gegründet mit dem Ziel, Elementarteilchenphysik zu betreiben. Es war immer klar, dass dort nur für zivile Zwecke geforscht wird. Doch vor gut einem Jahr hat das Direktorium auf einer Belegschaftsversammlung angekündigt, einen internen Prozess z...

Artikel-Länge: 5326 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.