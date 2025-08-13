Die Freude ist groß in Salzburg: Der SV Austria Salzburg ist zurück im Profifußball. Nicht allein der Meistertitel in der Regionalliga West bescherte den Aufstieg in Österreichs zweithöchste Liga, denn diesen hatte der 1933 gegründete Verein auch bereits eine Saison zuvor errungen. Diesmal stellten die Verantwortlichen der österreichischen Bundesliga in Wien die nötige Lizenz für die Teilnahme am Profigeschäft aus. Keine Selbstverständlichkeit: An der Infrastruktur ...

Artikel-Länge: 8249 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.