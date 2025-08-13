Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
13.08.2025 / Sport / Seite 7 (Beilage)

Jubilare und Ostseekicker

Hansa Rostock feiert sein 60jähriges Bestehen mit viel Tamtam, mit Film und Ausstellung. Was fehlt: Kritik und Selbstkritik – etwa ob einzelner Szenen hanseatischer Fankultur

Nils Breitenbach
Im kommenden Winter stehen bei den ostdeutschen Fußballklubs wieder einige runde Jubiläen an. Als der Deutsche Turn- und Sportbund der DDR in der Saison 1965/1966 die Gründung von Fußballklubs beschloss, war Hansa Rostock am 28. Dezember 1965 nach den Magdeburgern die zweite Mannschaft, die aus dem örtlichen Sportclub Empor herausgelöst und fortan eigenständig wurde. Um das 60. Jubiläum der Gründung des FC Hansa Rostock (FCH) zu feiern, hat der Verein in diesem Jahr...

Artikel-Länge: 6218 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

54,90 Euro/Monat Soli: 69,90 €, ermäßigt: 36,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

28,90 Euro/Monat Soli: 39,90 €, ermäßigt: 18,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

54,90 Euro/Monat Soli: 69,90 €, ermäßigt: 36,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro