Während in den Hinterzimmern der US-Strategen über mögliche Putschpläne gegen die kolumbianische Linksregierung getuschelt wurde, hat Bogotá eine andere Richtung eingeschlagen. Präsident Gustavo Petro beantragte im Mai 2025 den Beitritt zur New Development Bank (NDB) der BRICS-Staaten, in die das Land nur wenige Tage später aufgenommen wurde. Der Schritt sorgt in Washington für Nervosität. Kolumbiens erster linker Präsident sucht damit nicht nur nach alternativen F...