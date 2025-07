Dieser Artikel soll in die Arbeit des Bildungszentrums Lohana Berkins in Berlin einführen. Um zu verstehen, was wir dort tun und warum, ist es zunächst notwendig, darauf einzugehen, was »Educación Popular« (etwa Bildung von unten) ist und welche Wirkung sie in Unserem Amerika hatte; und darauf, welche organisatorischen Bedürfnisse migrierte lateinamerikanische Menschen in Berlin haben, die mit ihrem Einsatz eine solidarischere und demokratischere Zukunft aufbauen. ...