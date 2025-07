Klaviere sind mehr als Apparate zur Reproduktion von wohltemperierten Klängen. An dem zu Beginn des 18. Jahrhunderts am florentinischen Hof erfundenen Tasteninstrument schulte man nicht nur das Gehör, sondern auch das, was dazumal Charakter genannt wurde. Was im Palast Maria Theresias die feudale Unterhaltungsshow untermalte, wurde um 1800 zur bürgerlichen Pflichtübung: Das Klavierspiel wanderte vom aristokratischen Salon in die Stube der aufstiegswilligen Bourgeois...