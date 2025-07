Teleoperation – so nennen es die Robotaxi-Betreiber, wenn Menschen die Steuerung »selbstfahrender« Autos aus der Ferne übernehmen. Noch im Januar hatte Tesla-Chef Elon Musk geprahlt, dass seine KI-gelenkten Fahrzeuge schon im Juni dieses Jahres in der texanischen Stadt Austin »in freier Wildbahn« und »ohne dass jemand drinsitzt« unterwegs sein werden. Ende Juni räumte der US-Milliardär ein, dass seine Vision eine Farce war: Nur rund zehn seiner Autos fuhren an einem...