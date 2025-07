Marx wird in der modernen Ökonomik nicht totgeschwiegen. Er gilt vielmehr als Klassiker, der »wichtige Impulse« für eine »kritische Betrachtung« des Kapitalismus geliefert habe, allerdings mit seinem Fokus auf die Arbeit als »vermeintliche« Quelle des Werts so hoffnungslos veraltet ist wie die Nationalökonomen von Adam Smith bis David Ricardo, die zu kritisieren er angetreten war. So findet Marx seinen Platz in der Ahnengalerie der Volkswirtschaftslehre. Kaum überra...